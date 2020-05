Nemico pubblico, su Rai3 il film con con Will Smith e Gene Hackman

“Nemico pubblico” è un thriller del 1998, diretto da Tony Scott, con Will Smith e Gene Hackman.

Il film va in onda su Rai3 giovedì 14 maggio 2020 in prima serata.

Nemico pubblico – La trama

Thomas Brian Reynolds (Jon Voight), capo di una sezione della National Security Agency (che dipende dal Dipartimento di Stato), non riesce a convincere un rappresentante del Congresso statunitense a votare a favore della legge sulla privacy. Di fronte al rifiuto, i sicari hanno via libera per ucciderlo.

Nella stessa città, Robert Clayton Dean (Will Smith) è un procuratore legale, impegnato soprattutto nella difesa dei diritti dei lavoratori. Felicemente sposato e con un bambino, un giorno Robert entra in un negozio per fare un regalo di compleanno alla moglie, ma una serie di eventi lo coinvolgeranno in prima persona in una storia molto pericolosa.

Nel cast Will Smith, Gene Hackman, Jon Voight, Lisa Bonet, Regina King, Loren Dean, Barry Pepper, James LeGros, Ian Hart, Jake Busey, Scott Caan, Gabriel Byrne, Jack Black, Jamie Kennedy, Jason Lee.