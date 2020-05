Nero a metà, seconda puntata – Rai1

Seconda puntata della fiction “Nero a metà“, diretta da Marco Pontecorvo, con Claudio Amendola.

L’appuntamento è per mercoledì 27 maggio 2020 in prima serata su Rai1.

Nero a metà, gli episodi della seconda puntata

Una volta di troppo

Carlo e Malik si ritrovano a lavorare a stretto contatto e dimostrano da subito di avere due approcci molto diversi. Carlo si lascia guidare dal suo intuito e dall’esperienza, mentre Malik è più attento ai dettagli e alle nuove tecnologie.

La figlia di Carlo, Alba, alle prese con la sua nuova vita da convivente, prova a resistere alle avances di Malik: il poliziotto non nasconde, infatti, l’attrazione che prova nei suoi confronti.

Carlo intuisce che il collega appena arrivato nutre una simpatia per sua figlia. Non vede la cosa di buon occhio.

Intanto i due si ritrovano ad investigare sul caso di una ragazza ucraina trovata morta in una valigia all’aeroporto di Roma.

In Commissariato, invece, per il Dirigente Santagata è arrivato il momento di andare in pensione e dire addio alla sua squadra.

Una notte senza stelle

Carlo e Malik cercano di risolvere il mistero che circonda l’omicidio di una suora, ritrovata morta in un sexy shop.

L’indagine porta i poliziotti ad investigare su un gruppo di giovani ragazze ospiti della casa famiglia nella quale la vittima abitava. Il caso metterà in serio pericolo la vita di Alba, costringendo Malik a intervenire per metterla in salvo.

Nel frattempo in Commissariato arriva la nuova Dirigente, Micaela Carta (Antonia Liskova), che mostra subito la sua autorità e la sua freddezza.

Carlo, infine, è costretto suo malgrado a prendere atto che Cristina (Alessia Barela), la sua compagna, è stanca di vivere la loro storia in clandestinità.

Il cast di Nero a metà

Claudio Amendola – Carlo Guerrieri

Miguel Gobbo Diaz – Malik Soprani

Fortunato Cerlino – Mario Muzo

Rosa Diletta Rossi – Alba Guerrieri

Alessandro Sperduti – Marco Cantabella

Margherita Vicario – Cinzia Repola

Sandra Ceccarelli – Alice Soprani

Alessia Barela – Cristina

Antonia Liskova – Micaela Carta

e con la partecipazione di Angela Finocchiaro nel ruolo di Giovanna di Castro

e di Roberto Citran nel ruolo di Elia Santagata.