Queen: Days of Our Lives – Rai5

Rai Cultura propone il documentario “Queen: Days of Our Lives”, che ripercorre con interviste e materiali di repertorio gli eventi che hanno caratterizzato la storia della famosa band.

Nel documentario, Brian May e Roger Taylor, con giornalisti e discografici testimoni dell’ascesa del gruppo, raccontano la storia di un successo, raggiunto dopo aver superato diffidenze e ostacoli.

Musica grandiosa, canzoni che tutti conoscono, esibizioni dal vivo passate alla storia: “Queen: Days of Our Lives” ripercorre le vite di quattro uomini che hanno profondamente influenzato la musica pop del XX secolo e oltre.

Il documentario viene presentato in due parti, la prima va in onda mercoledì 27 maggio 2020 alle ore 23.54 su Rai5.

Queen: Days of Our Lives – Anni ’70

La prima parte del documentario narra gli esordi negli anni ’70.

La popolarità di Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor e John Deacon è oggi indiscussa, ma agli inizi non tutto è stato facile, soprattutto perché la loro proposta musicale suonava insolita alle orecchie di chi lavorava nello showbiz.

Poi, con l’LP “A Night At The Opera”, che include Bohemian Rhapsody, un brano lungo e dal sound assolutamente nuovo per l’epoca, la band ha vinto ogni diffidenza di pubblico e addetti ai lavori, conquistando il mondo.

Queen: Days of Our Lives – Anni ’80

La seconda parte del documentario, in onda su Rai5 giovedì 28 maggio 2020, racconta gli anni ’80, quando la popolarità dei Queen è massima, Freddie è un’icona, le performance live sono successi epocali.

Attraverso interviste e filmati, tra i quali le ultime apparizioni di Mercury, il batterista Roger Taylor e il chitarrista Brian May ripercorrono quegli anni.