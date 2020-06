Il giovane Montalbano – La prima indagine – Rai1

Su Rai1 torna la serie televisiva “Il giovane Montalbano”.

L’episodio in onda lunedì 1 giugno 2020 in prima serata ha per titolo “La prima indagine”.

Michele Riondino veste i panni del giovane Salvo Montalbano.

La regia è di Gianluca Tavarelli.

Il giovane Montalbano – La prima indagine – Trama

Salvo Montalbano è in servizio a Mascalippa, un paese di montagna siciliano. È Vice Commissario e il suo superiore, Libero Sanfilippo, gli insegna come muoversi nelle indagini più intricate. Ma il carattere di Montalbano, insofferente alle regole e attento più all’umanità delle persone che alle apparenze, si manifesta già in questo suo periodo di apprendistato.

Salvo è fidanzato con Mery, alla quale vuole molto bene, ma rimane restio al matrimonio. A seguito di una promozione, viene trasferito a Vigata dove aveva già vissuto da ragazzo dopo la morte della madre e dove vive ancora suo padre.

E nel Commissariato di Vigata Montalbano trova una famiglia. Qui conosce Carmine Fazio, un esperto agente che gli è di grande aiuto, e trova anche un fratello minore di cui il questore gli chiede di occuparsi: Agatino Catarella, un poliziotto rimasto orfano, dall’animo semplice.

Insieme a Riondino troviamo nel cast Sarah Felberbaum, Alessio Vassallo, Andrea Tidona, Fabrizio Pizzuto, Beniamino Marcone, Adriano Chiaramida, Alessio Piazza, Giuseppe Santostefano, Carmelo Galati, Massimo De Rossi.