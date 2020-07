“La Fortuna con l’effe maiuscola” di Eduardo De Filippo su Rai5

Per il ciclo dedicato a Eduardo De Filippo, in occasione dei 120 anni dalla nascita, su Rai5, sabato 18 luglio 2020 alle ore 17.08, viene trasmessa l’opera teatrale in tre atti “La Fortuna con l’effe maiuscola”, nella versione televisiva del 1959.

La trama

Lo scrivano Giuseppe Ruòppolo (Eduardo) conduce una misera esistenza con la moglie e il nipote. Così, in cambio di denaro decide di riconoscere come figlio legittimo un barone locale.

Ma, mentre l’affare sta per concludersi, gli arriva la notizia di una cospicua eredità che potrà riscuotere solo a patto di non avere prole.

La Fortuna con l’effe maiuscola – Personaggi e Interpreti:

Amalia: M. Clara Colonna;

Assunta: Angela Pagano;

Brigadiere: Enzo Cannavale;

Carmela: Liana Trouchè;

Concetta: Nina Da Padova;

Cristina: Clelia Matania;

Erricuccio: Pietro De Vico;

Gervasio: Antonio Casagrande;

Giovanni: Eduardo De Filippo;

Giuseppe: Pietro Carloni;

Luisa: Graziella Marina;

Pietruccio: Riccardo Grillo;

Roberto: Lello Grotta;

Sacrestano: Gennaro Palumbo;

Sandrino: Vittorio Artesi;

Teresa : Hilde Maria Renzi;

Vincenzo: Ettore Carloni;

Virginia: Pupella Maggio.