“L’eredità Ferramonti”, film su Rai Storia

Su Rai Storia, sabato 4 luglio 2020 alle ore 21.10, per il ciclo “Cinema Italia” va in onda il film diretto da Mauro Bolognini “L’eredità Ferramonti”.

Tratto dal romanzo omonimo di Gaetano Carlo Chelli, il film è interpretato da Anthony Quinn, Dominique Sanda, Fabio Testi, Gigi Proietti, Adriana Asti, Paolo Bonacelli.

Nella Roma degli anni Ottanta dell’Ottocento, una giovane e bella ragazza, dopo aver sposato il figlio di un ricco fornaio, fa di tutto per mettere le mani sulla fortuna del suocero, che ritiratosi dagli affari, non intende lasciare alcunché ai suoi discendenti.

Le musiche sono di Ennio Morricone.

Per l’interpretazione Dominique Sanda vinse il premio come miglior attrice protagonista al Festival di Cannes 1976 e Adriana Asti il Nastro d’Argento 1977 come miglior attrice non protagonista.