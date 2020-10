“Simon Boccanegra” su Rai5

Teatro La Fenice di Venezia © Michele Crosera

Su Rai5 mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 10.00 viene proposto il capolavoro di Giuseppe Verdi “Simon Boccanegra” che ha aperto la Stagione lirica 2014-2015 del Teatro La Fenice di Venezia.

Ambientata nella Genova trecentesca, l’opera è stata presentata in un nuovo allestimento del Teatro La Fenice in coproduzione con la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, con la regia e le scene di Andrea De Rosa e i costumi di Alessandro Lai. Light e video designer Pasquale Mari.

Sul podio il Maestro Myung-Whun Chung.

Sul palcoscenico, tra gli artisti, il baritono Simone Piazzola, il soprano Maria Agresta, il tenore Francesco Meli, il basso Giacomo Prestia, il baritono Julian Kim, il basso Luca Dall’Amico.

L’opera, scritta per La Fenice (prima assoluta 12 marzo 1857), è andata in scena nella nuova versione in un prologo e tre atti approntata da Verdi ventiquattro anni dopo la prima veneziana e andata in scena per la prima volta al Teatro alla Scala di Milano il 24 marzo 1881. Per l’occasione il libretto, che Francesco Maria Piave aveva tratto nel 1857 dal dramma Simón Bocanegra di Antonio García Gutiérrez, fu rivisto dal giovane Arrigo Boito che, in accordo col compositore, apportò numerose modifiche e aggiunte, tra cui la grande scena del Consiglio nel secondo quadro dell’atto primo.

Simon Boccanegra – Personaggi e interpreti

Prologo

Simon Boccanegra: Simone Piazzola;

Jacopo Fiesco: Giacomo Prestia;

Paolo Albiani: Julian Kim;

Pietro: Luca Dall’Amico.

Dramma

Simon Boccanegra: Simone Piazzola;

Maria Boccanegra: Maria Agresta;

Jacopo Fiesco: Giacomo Prestia;

Gabriele Adorno: Francesco Meli;

Paolo Albiani: Julian Kim;

Pietro: Luca Dall’Amico;

Un capitano dei balestrieri: Roberto Menegazzo;

Un’ancella di Amelia: Francesca Poropat.

Orchestra e Coro del Teatro La Fenice di Venezia.

Maestro del Coro Claudio Marino Moretti.