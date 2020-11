“L’armata Brancaleone” e “Risate di gioia”, su Rai Movie omaggio a Monicelli

Rai Movie domenica 29 novembre 2020 rende omaggio a Mario Monicelli, in occasione dei dieci anni dalla sua morte, con due suoi film: alle ore 21.10 “L’armata Brancaleone” e alle ore 23.40 “Risate di gioia”.

L’armata Brancaleone

L’Armata Brancaleone è un film del 1966.

Vittorio Gassman è l’indimenticabile Brancaleone da Norcia, colui che “non fece mai a mezzo con nessuno”.

Con Gassman, nel cast Catherine Spaak, Gian Maria Volontè, Maria Grazia Buccella, Enrico Maria Salerno, Barbara Steel, che interpretano personaggi inconsueti che popolano un Medioevo insolito ideato dal genio di Monicelli, in collaborazione con Age e Scarpelli.

Risate di gioia

“Risate di gioia” è un film in cui recitano insieme Anna Magnani e Totò. Una storia che si sviluppa nella notte di Capodanno e che è tratta da due novelle di Moravia pubblicate nei Racconti romani: “Le risate di gioia” e “Ladri in chiesa“.

Gioia detta “Tortorella”, una generica di Cinecittà, finisce per passare la notte dell’ultimo dell’anno in compagnia di Umberto detto “Infortunio”, una vecchia conoscenza, e di Lello.

Gioia, però, non sa che Umberto non è in giro per festeggiare, ma per fare da “spalla” a Lello, che di mestiere fa il borseggiatore.