“A riveder le stelle” – Programma e artisti – Rai5

Riccardo Chailly – Ph. Brescia e Amisano © Teatro alla Scala

Rai Cultura propone mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 21.16 su Rai5 la replica dello spettacolo “A riveder le stelle” che lo scorso 7 dicembre ha aperto la Stagione del Teatro alla Scala di Milano.

Riccardo Chailly alla guida di Orchestra e Coro del Teatro alla Scala è l’anima musicale di un racconto sull’Opera e sulla Danza la cui drammaturgia è stata pensata e trasformata in spettacolo da Davide Livermore e dai suoi collaboratori.

Un racconto che celebra il ruolo centrale che l’Opera e la Danza hanno avuto non solo per la cultura ma anche per la crescita civile del nostro Paese segnandone in modo decisivo l’identità.

Alla serata hanno partecipato artisti di fama mondiale.

A riveder le stelle – Il programma e gli artisti