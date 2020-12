Duran Duran, su Rai5 un documentario

La storia dei Duran Duran è al centro del documentario dal titolo “Duran Duran – There’s Something You Should Know” del regista Zoe Dobson, in onda mercoledì 30 dicembre 2020 alle ore 23.21 su Rai5.

Sette album per tracciare il loro impatto sulla musica, sulla moda e sui costumi, dall’esordio alla reunion, passando per il successo di Wild Boys, la crisi, lo scioglimento e i riavvicinamenti.

Nel documentario interviste a Roger Taylor, John Taylor, Simon Le Bon, Nick Rhodes.

Intervistati con loro, Andy Taylor, il chitarrista che ha fatto parte due volte della band, Boy George dei Culture Club, la modella Cindy Crawford, il regista Nick Egan, i produttori Mark Ronson e Nile Rodgers, Naomi Campbell e tanti altri.