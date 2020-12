“Pinocchio. Il grande musical” su Rai5

Su Rai5, sabato 26 dicembre 2020 alle ore 21.16 e domenica 27 dicembre 2020 alle ore 15.44, va in onda lo spettacolo “Pinocchio. Il grande musical”, ispirato al celebre romanzo di Carlo Collodi.

Lo spettacolo, portato in scena dalla Compagnia della Rancia, con la regia di Saverio Marconi, ha riscosso un grande successo: numerose repliche in tutta Italia, tournèe internazionali in Corea (2009) e a New York (2010).

Le musiche sono di Dodi Battaglia, Re Canzian e Roby Facchinetti, le liriche di Stefano D’Orazio e Valerio Negrini, il testo di Pierluigi Ronchetti e Saverio Marconi.

“Pinocchio. Il grande musical” è uno spettacolo che diverte e commuove. Le emozioni accompagnano tutto il musical, sin dal suggestivo numero di apertura, quando, nel corso di un temporale, un fulmine abbatte il pino da cui poi nascerà il burattino, interpretato da Manuel Frattini.

Il musical coinvolge ed emoziona bambini e adulti, incantati dalla poesia del teatrino di Mangiafuoco, dalle gag di Gatto e Volpe, dalla magia di Turchina che moltiplica Pinocchio nella scena degli specchi, dal ritmo esplosivo del Paese dei Balocchi e da tanto altro ancora fino al toccante finale.