“Song ‘e Napule”, film su Rai Movie

Su Rai Movie, mercoledì 17 febbraio 2021 alle ore 21.10, il film “Song ‘e Napule” dei fratelli Manetti.

Song ‘e Napule – La trama

Paco, diplomato al conservatorio, è un pianista di razza ma disoccupato. A Napoli si sente un pesce fuor d’acqua. Non riuscendo a trovare un lavoro che sia nelle sue corde, viene raccomandato al Questore Vitali. Presto, si ritrova agente della Polizia di Stato e, per la sua totale inettitudine, viene relegato a compiere servizio presso il deposito giudiziario.

Un giorno si imbatte nel Commissario Cammarota, uomo d’azione dai modi spicci, che lo coinvolge in una delicata operazione di polizia volta a rintracciare l’inafferrabile O’ Fantasma, un boss camorrista che nessuno ha mai visto in faccia. La missione: far leva sulle proprie competenze musicali per infiltrarsi in una nota band locale il cui leader è Lollo Love, amatissimo cantante neomelodico. Lollo e la sua band suoneranno al matrimonio del figlio di O’ Fantasma con la figlia del camorrista “Mazza di Ferro”: l’occasione perfetta, e unica, per mandare il latitante dietro le sbarre.

Paco, vestendo gli improbabili panni del tastierista Pino Dinamite, viene ingaggiato nel gruppo di Lollo Love. La vicinanza del cantante gli farà capire che quella è la missione della vita: Paco si troverà a riconsiderare il suo rapporto con Napoli, complice l’amore segreto per Marianna, la sorella di Lollo, e l’amicizia inaspettata che nasce con lo stesso Lollo.

Nel cast Alessandro Roja, Giampaolo Morelli, Paolo Sassanelli, Carlo Buccirosso, Serena Rossi.