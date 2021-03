Màkari, La regola dello svantaggio – Rai1

Màkari ritorna su Rai1 con l’episodio “La regola dello svantaggio”, con Claudio Gioè e la regia di Michele Soavi.

Tratto dall’omonimo racconto di Gaetano Savatteri, edito da Sellerio, l’episodio va in onda martedì 16 marzo 2021 in prima serata.

Màkari – La regola dello svantaggio – Trama

La nuova vita di Saverio a Màkari non va affatto male: è sempre più convinto della ritrovata attività di scrittore, la relazione con Suleima procede felicemente, increspata solo da un po’ di gelosia, e Piccionello ormai, più che un amico, è un pezzo di famiglia.

Peccato, però, che il conto in banca sia perennemente in rosso, tanto che Saverio si ritrova a dover accettare un lavoro come guida per un tour enogastronomico. E così parte con un pulmino insieme a Piccionello, alla volta di varie e tipiche località siciliane.

Ma presto si rende conto che nella comitiva che sta accompagnando c’è qualcosa di strano: in quel gruppo di presunti amici s’intrecciano risentimenti e rancori. Un’autentica rete di odio che circonda un solo uomo, Olmo, il capo del gruppo.

Il cast

Nel cast Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili, Sergio Vespertino, Filippo Luna, Tuccio Musumeci, Maribella Piana, Antonio Liotta, Vanessa Galipoli, Francesco Occhipinti, Ivano Marescotti, Katia Mironova, Pietro Faiella, Simonetta Solder, Daniele Molino, Alina Nedelea, Rinat Khismatouline, Stefania Orsola Garello, Carmine Signorelli, Gerlando Gramaglia, Giovanni D’Aleo, Aldo Failla.

