“Dove eravamo rimasti”, film su Rai2

Su Rai2, mercoledì 26 maggio 2021 alle ore 21.20, il film di Jonathan Demme “Dove eravamo rimasti”, con Meryl Streep.

Dove eravamo rimasti – La trama

Ricki Rendazzo è la front woman cinquantenne della rock band The Flash, che si esibisce in un locale nella San Fernando Valley. Da molti anni ha lasciato il marito e i tre figli per inseguire il suo sogno musicale.

Frequenta Greg, il suo chitarrista, ma non vuole impegnarsi in una relazione.

Una telefonata del suo ex marito, Pete, la informa che la loro figlia Julie sta attraversando un momento difficile.

Ricky parte per Chicago per sostenere Julie ma, nella lussuosa villa dell’ex marito è accolta con distacco: riallacciare le fila di una vita familiare non è semplice.

Nel cast Meryl Streep, Kevin Kline, Mamie Gummer, Audra McDonald, Sebastian Stan, Ben Platt, Rick Springfield.