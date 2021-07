“Qualunquemente”, su Rai Movie il film con Antonio Albanese

Rai Movie trasmette, mercoledì 28 luglio 2021 alle ore 21.10, il film di Giulio Manfredonia “Qualunquemente“, con Antonio Albanese, Sergio Rubini, Lorenza Indovina.

Qualunquemente – La trama

Perchè Cetto La Qualunque torna in Italia dopo una lunga latitanza all’estero? È stata una sua scelta? O qualcuno trama nell’ombra?

Con lui rientrano anche una giovane molto bella ed una bambina di cui non riesce a ricordare il nome: la sua nuova famiglia.

Al ritorno in patria Cetto ritrova il fidato braccio destro Pino e la famiglia di origine: la moglie Carmen e il figlio Melo. Ovviamente far convivere il tutto non sarà facile. I suoi vecchi amici lo informano che le sue proprietà sono minacciate da una inarrestabile ondata di legalità che sta invadendo la loro cittadina.

Le imminenti elezioni potrebbero avere come esito la nomina a sindaco di Giovanni De Santis, un paladino dei diritti. Così, Cetto decide di “salire in politica” per difendere la sua città. La campagna elettorale può cominciare…

Il cast

Nel cast Antonio Albanese, Sergio Rubini, Lorenza Indovina, Nicola Rignanese, Davide Giordano, Mario Cordova, Salvatore Cantalupo, Veronica Da Silva, Antonio Gerardi, Massimo Cagnina, Maurizio Comito, Manfredi S. Perrotta, Maria Burruano.