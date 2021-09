A Palazzo Reale di Milano una mostra dedicata a Claude Monet

Claude Monet (1840-1926), Passeggiata vicino ad Argenteuil, 1875, Olio su tela, 61×81,4 cm, Parigi, Musée Marmottan Monet, dono Nelly Sergeant-Duhem, 1985, Inv. 5332 © Musée Marmottan Monet, Académie des beaux-arts, Paris

È dedicata a Claude Monet la mostra allestita a Palazzo Reale di Milano, in programma dal 18 settembre 2021 al 30 gennaio 2022, con opere provenienti dal Musée Marmottan Monet di Parigi.

Il percorso espositivo ripercorre l’intera parabola artistica dell’artista attraverso le opere che egli stesso considerava fondamentali, private, tanto da custodirle gelosamente nella sua abitazione di Giverny senza mai venderle.

Il Musée Marmottan Monet – la cui storia è raccontata nel percorso della mostra – possiede il nucleo più grande al mondo di opere di Monet, frutto di una generosa donazione di Michel, suo figlio, avvenuta nel 1966 verso il museo parigino – che prenderà proprio il nome di “Marmottan Monet”.

La mostra, curata da Marianne Mathieu, è suddivisa in 7 sezioni:

– Le origini del Musée Marmottan Monet: dallo Stile Impero all’Impressionismo;

– La pittura en plein air;

– La luce impressionista;

– Da Londra al giardino: nuove prospettive;

– Le grandi decorazioni;

– Monet e l’astrazione;

– Le rose.

Dando conto dell’intero excursus artistico del Maestro impressionista, a partire dai primissimi lavori che raccontano del nuovo modo di dipingere en plein air e da opere di piccolo formato, si passa ai paesaggi rurali e urbani di Londra, Parigi, Vétheuil, Pourville e delle sue tante dimore.

È il mondo di Monet, con le sue corpose ma delicatissime pennellate e con quella luce talvolta fioca e talvolta accecante che ha reso celebri capolavori come Sulla spiaggia di Trouville (1870), Passeggiata ad Argenteuil (1875) e Charing Cross (1899‐1901), per citarne alcuni.

Ma non solo. Verdeggianti salici piangenti, onirici viali di rose e solitari ponticelli giapponesi; monumentali ninfee, glicini dai colori evanescenti e una natura ritratta in ogni suo più sfuggente attimo.

Promossa dal Comune di Milano e prodotta da Palazzo Reale e Arthemisia, la mostra è realizzata in collaborazione con il Musée Marmottan Monet di Parigi e con l’Académie Des Beaux – Arts – Institut de France.

L’esposizione rientra nel progetto museologico ed espositivo “Musei del mondo a Palazzo Reale” nato con l’intento di far conoscere le collezioni e la storia dei più importanti musei internazionali.