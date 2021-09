“Birdman”, la trama del film – Rai5

“Birdman” è il titolo del film di Alejandro G. Iñárritu che Rai5 propone martedì 7 settembre 2021 alle ore 21.16.

Il film ha vinto quattro Premi Oscar: Miglior Film, Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura Originale e Miglior Fotografia.

Birdman – La trama

Il film segue la storia dell’attore Riggan Thomson, alle prese con l’allestimento di una nuova, ambiziosa commedia a Broadway, che dovrebbe rilanciarne la carriera ormai prossima al capolinea.

Si tratta di un passo molto azzardato sotto diversi aspetti, ma l’uomo, che in passato ha raggiunto il successo nei panni di un supereroe, spera fortemente di ottenere un riconoscimento artistico, per dimostrare a tutti, e in primo luogo a se stesso, di non essere solo una ex stella di Hollywood.

Manca poco alla serata della prima quando il protagonista della commedia si ferisce accidentalmente durante le prove e deve quindi essere sostituito in tempi rapidissimi.

Dietro suggerimento dell’attrice co-protagonista Lesley e con l’incoraggiamento del suo miglior amico e produttore Jake, Riggan sceglie con una certa riluttanza Mike Shiner, una mina vagante che però piace al pubblico e può garantire una buona recensione della commedia.

Mentre si prepara al debutto sul palcoscenico, Riggan deve confrontarsi con la fidanzata e co-protagonista Laura, con la figlia appena uscita da un centro di disintossicazione e sua assistente personale Sam, e con l’ex moglie Sylvia, sempre pronta a dare una mano per tenere la situazione sotto controllo.

Nel cast Michael Keaton, Edward Norton, Naomi Watts, Emma Stone, Amy Ryan, Andrea Riseborough, Zach Galifianakis, Linsday Duncan.