“Elisabetta regina d’Inghilterra” di Rossini su Rai5

Rai Cultura propone su Rai5 “Elisabetta regina d’Inghilterra” di Gioachino Rossini nell’edizione andata in scena lo scorso agosto alla Vitrifrigo Arena di Pesaro.

L’opera, terza in cartellone al Rossini Opera Festival 2021, va in onda giovedì 30 settembre 2021 alle ore 21.15.

Sul podio il Maestro Evelino Pidò.

La regia è di Davide Livermore.

Le scene sono di Giò Forma, i costumi di Gianluca Falaschi, le luci di Nicolas Bovey e il videodesign di D-Wok.

Lo spettacolo, ambientato nell’Inghilterra degli anni Cinquanta e ispirato alle atmosfere della serie TV The Crown, è stato coprodotto con la Fondazione Teatro Massimo di Palermo.

L’opera Elisabetta regina d’Inghilterra, dramma per musica in due atti su libretto di Giovanni Schmidt, fu rappresentata per la prima volta al Teatro San Carlo di Napoli il 4 ottobre 1815.

Il soggetto è tratto da un omonimo dramma di Carlo Federici, tratto a sua volta dal romanzo The Recess di Sophia Lee.

Elisabetta regina d’Inghilterra – Personaggi e interpreti

Elisabetta: Karine Deshayes;

Leicester: Sergey Romanovsky;

Matilde: Salome Jicia;

Enrico: Marta Pluda;

Norfolc: Barry Banks;

Guglielmo: Valentino Buzza.

Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Coro del Teatro Ventidio Basso.

Maestro del Coro Giovanni Farina.