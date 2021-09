“La mia famiglia a soqquadro”, film su Rai1

Su Rai1 martedì 7 settembre 2021 alle ore 21.50 va in onda il film di Max Nardari “La mia famiglia a soqquadro“, con Gabriele Caprio, Bianca Nappi, Marco Cocci, Eleonora Giorgi.

La mia famiglia a soqquadro – La trama

Martino è un bambino di 11 anni che, arrivato nel nuovo mondo della scuola media, si trova di fronte ad una realtà inaspettata: i suoi genitori non sono separati!

È l’unico della classe ad avere ancora i genitori insieme… Pian piano inizia ad invidiare ai compagni i sontuosi viaggi, le vacanze e i regali ricevuti dai genitori e dai loro rispettivi nuovi partner che fanno a gara per accaparrarsi l’affetto dei figli.

Da qui scatta in lui l’idea diabolica: far separare i suoi genitori per diventare un bambino come tutti gli altri e godere anche lui degli stessi fantastici benefici dei compagni di scuola.

La situazione però gli sfuggirà di mano …

Nel cast Gabriele Caprio, Bianca Nappi, Marco Cocci, Elisabetta Pellini, Eleonora Giorgi, Ninni Bruschetta, Luis Molteni, Elisa Di Eusanio, Roberto Carrubba, Raniero Monaco Di Lapio, Silvia Tortarolo, Mino Caprio, Stefano Francoia, Beatrice Deodato, Christian Borromeo.