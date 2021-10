“I love Lego”, mostra al Museo degli Innocenti di Firenze

È aperta fino al 31 gennaio 2022 al Museo degli Innocenti di Firenze la mostra “I love Lego”, dedicata ai famosi e colorati mattoncini.

L’esposizione presenta, tra 7 fantastici diorami creati da un gruppo di collezionisti tra i più importanti in Europa, anche eccezionali riproduzioni site specific a firma di Luca Petraglia di due monumenti iconici della città: la facciata della Basilica di Santa Croce e il Campanile di Giotto del Duomo di Firenze.

Immancabili anche alcuni tra i principali interpreti dell’universo Lego come Stefano Bolcato con i suoi Oli su tela, rivisitazioni in versione ‘omini Lego’ delle più grandi e famose tele e capolavori della storia dell’arte, dalla Gioconda ai quadri di Frida Kahlo; ma anche le vignette/installazioni comiche del collettivo LEGOlize.

E poi ancora tante attività e laboratori per le famiglie, tra cui l’immancabile “caccia al personaggio” incentrata sulle principali figure rivisitate negli anni dalla Lego: da Harry Potter a Dart Vader, da Batman a Homer dei Simpson.

La mostra I love Lego, patrocinata dal Comune di Firenze, dalla Camera di Commercio di Firenze e dall’Istituto degli Innocenti, è prodotta e organizzata da In Your Event e Piuma in collaborazione con Arthemisia.