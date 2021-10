“A un metro da te”, film su Rai2

Rai2 trasmette, martedì 19 ottobre 2021 alle ore 21.20, il film di Justin Baldoni “A un metro da te”.

Nel cast Cole Sprouse, Haley Lu Richardson, Moises Arias, Kimberly Hebert Gregory, Elena Satine, Claire Forlani, Parminder Nagra, Gary Weeks, Emily Baldoni.

A un metro da te – La trama

Stella e Will hanno diciassette anni, si conoscono nell’ospedale dove sono entrambi ricoverati ed è amore a prima vista.

La malattia però li costringe a stare sempre a due metri di distanza per non rischiare di trasmettersi batteri che potrebbero compromettere le cure.

Una storia sul potere dell’amore che lotta contro il tempo e lo spazio.