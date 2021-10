“In guerra per amore”, il film di Pif su Rai Movie

“In guerra per amore” è il titolo del film di Pif in onda mercoledì 27 ottobre 2021 alle ore 23.25 su Rai Movie.

Protagonisti del film Pif e Miriam Leone.

In guerra per amore – La trama

Mentre il mondo è nel pieno della seconda guerra mondiale, Arturo vive la sua travagliata storia d’amore con Flora. I due si amano, ma lei è la promessa sposa del figlio di un importante boss di New York.

Per poterla sposare, il nostro protagonista deve ottenere il sì del padre della sua amata che vive in un paesino siciliano.

Arturo, che è un giovane squattrinato, ha un solo modo per raggiungere l’isola: arruolarsi nell’esercito americano che sta preparando lo sbarco in Sicilia.

Nel cast Pif, Andrea Di Stefano, Miriam Leone, Vincent Riotta, Maurizio Marchetti, Sergio Vespertino, Maurizio Bologna, Stella Egitto, Antonello Puglisi, Samuele Segreto, Mario Pupella, Orazio Stracuzzi, Lorenzo Patanè, Aurora Quattrocchi, David Mitchum Brown, Forest Baker, Rosario Minardi, Salvatore Ragusa, Domenico Centamore.