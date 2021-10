“Nessun Dorma” – Ospiti 18 ottobre 2021 – Rai5

Mario Venuti e Joe Barbieri sono gli ospiti di Massimo Bernardini nella nuova puntata di “Nessun dorma” in onda lunedì 18 ottobre 2021 alle ore 21.15 su Rai5.

Mario Venuti apre la puntata con una versione “da camera” del suo celebre brano “Fortuna”, per poi proporre – dal suo ultimo album – una cover in chiave tropicale di “Una carezza in un pugno”.

Joe Barbieri, oltre a “In buone mani”, pezzo inciso con Carmen Consoli, si esibisce in “Lazzari felici”, canzone scritta da Pino Daniele.

Entrambi poi regalano al pubblico di “Nessun dorma” un toccante omaggio a Franco Battiato con “La stagione dell’amore”.

Spazio anche alla polistrumentista Sylvia Pagni – che propone una variazione libera tra classica e jazz al piano e alla fisarmonica – e al giovanissimo Trio Cavalazzi, da quest’anno ensemble classico fisso del programma, protagonista di un live in cui contaminano le “Quattro Stagioni” di Vivaldi con l’elettronica.

Come sempre, esclusivi filmati delle Teche Rai accompagnano la discussione sulla carriera e le passioni musicali degli ospiti in studio.