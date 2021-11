Eleonora Daniele – Quando ti guardo negli occhi

In uscita il 9 novembre 2021 il nuovo libro di Eleonora Daniele dal titolo “Quando ti guardo negli occhi”, edito da Mondadori.

“Eravamo felici, a quei tempi. Luigi non riusciva a pronunciare una sillaba, ma quello che provava lo trasmetteva con gli occhi e con sorrisi che dicevano più di mille discorsi. Ci sdraiavamo sotto la grande quercia e guardavamo tutto intorno. Sapevo che se passava una farfalla la seguiva anche lui, che una nuvola dalla forma strana attirava anche la sua attenzione. A fine giornata, per me avevamo visto le stesse cose, avevamo provato le stesse emozioni. Potevo capirlo davvero solo guardandolo negli occhi e comprendere tutto ciò che non sapeva dire.”

Quando Luigi Daniele è nato, negli anni Settanta, poco si sapeva dei disturbi dello spettro autistico. Oggi Eleonora Daniele ha deciso di raccontare la vita di quel fratello amatissimo, scomparso nel 2015.

Con disarmante sincerità ripercorre gli anni passati insieme a lui e le emozioni che l’hanno accompagnata. Eleonora ci racconta l’amore incondizionato che Luigi ha saputo donare e la lezione che le ha insegnato: “Luigi è stato un dono immenso. Senza di lui, non sarei diventata la persona che sono. Mi ha spinto a lottare per chi mi sta accanto, a infervorarmi per le ingiustizie. Ogni volta che ho la tentazione di mollare, penso agli sforzi titanici di mio fratello nelle sue estenuanti risalite”.

Quando ti guardo negli occhi è un racconto emozionante che vuole restituire voce a chi non ce l’ha. Ai ragazzi come Luigi, ai loro familiari e a chi ogni giorno si trova a lottare in un mondo che ancora fatica a comprendere e ad accogliere la diversità.

Eleonora Daniele è giornalista, autrice e conduttrice televisiva. Dal 2004 ha condotto diverse trasmissioni di Rai Uno. Dal 2013 è il volto di “Storie Italiane”, programma che racconta il nostro Paese con approfondimenti sui fatti di attualità. Insieme alle sorelle Elisa e Cosetta ha fondato l’associazione “Life Inside Onlus” per sostenere le persone affette da autismo e le loro famiglie. Il suo primo libro Storie vere. Tra cronaca e romanzo (Rai Eri, 2015) ha vinto il premio Capalbio.

Scheda libro

Autore: Eleonora Daniele

Titolo: Quando ti guardo negli occhi

Editore: Mondadori

Collana: Vivavoce

Prezzo: € 18,00

Pagine: 168

In libreria: 9 novembre 2021