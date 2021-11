“Allacciate le cinture” – Film su Rai Movie

“Allacciate le cinture” è il titolo del film del regista Ferzan Ozpetek, in onda su Rai Movie mercoledì 10 novembre 2021 alle ore 23.30, con Kasia Smutniak e Francesco Arca.

Allacciate le cinture – La trama

Quello di Elena per Antonio è una passione improvvisa e corrisposta. Ma Elena sta con Giorgio mentre Antonio è il nuovo ragazzo della sua migliore amica Silvia, e in più tra i due sembra non esserci alcuna affinità, né tantomeno stima. Ma l’attrazione tra Elena e Antonio esplode ugualmente, anche a scapito di scompigliare le vite di tutti, amici e parenti.

Sono trascorsi 13 anni, Elena è sposata con Antonio, ha due figli e nel frattempo insieme al suo migliore amico Fabio ha realizzato il suo sogno di aprire un locale di successo. Le vite di tutti sembrano realizzate e le antiche turbolenze scomparse. Il nuovo equilibrio subisce però una scossa con l’arrivo di una malattia improvvisa ed insidiosa che colpisce Elena mettendo a dura prova i sentimenti di tutti.

Nel cast Kasia Smutniak, Francesco Arca, Filippo Scicchitano, Carolina Crescentini, Francesco Scianna, Elena Sofia Ricci, Carla Signoris, Paola Minaccioni, Giulia Michelini, Luisa Ranieri.