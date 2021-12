“Lo schiaccianoci” al Teatro dell’Opera di Roma

Lo schiaccianoci – Susanna Salvi (Marie), Michele Satriano (nipote di Drosselmeyer) – Foto: Yasuko Kageyama-Teatro dell’Opera di Roma

Il Teatro dell’Opera di Roma domenica 19 dicembre 2021 inaugura la Stagione di Balletto 2021/22 con Lo schiaccianoci.

Lo spettacolo torna in scena nella rilettura coreografica in chiave contemporanea che Giuliano Peparini ha creato nel 2015 appositamente per il Corpo di Ballo del Lirico capitolino diretto da Eleonora Abbagnato, e che ha incantato il pubblico per tre stagioni consecutive.

Dirige l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma il maestro Nir Kabaretti.

Nel balletto in due atti su musica di Čajkovskij, tratto dal racconto di E.T.A. Hoffmann, il coreografo e regista romano porta in scena la sua visione della società e ci regala un sogno ad occhi aperti, una metafora della realtà fatta di effetti speciali e straordinari video, di giochi di luce e magiche illusioni. Le scene sono di Lucia D’Angelo e Cristina Querzola, i costumi di Frédéric Olivier, le luci di Jean-Michel Désiré, video di Edmondo Angelelli.

Personaggi e interpreti

Marie

– Susanna Salvi 19, 21, 22 (20.00), 24, 30 (20.00) dicembre, 2 gennaio;

– Sara Loro 22 (15.00), 28 dicembre;

– Ana Sophia Scheller 23, 29, 31 dicembre;

– Flavia Stocchi 30 (15.00) dicembre.

Nipote di Drosselmeyer

– Michele Satriano 19, 21, 22 (20.00), 24, 30 (20.00) dicembre, 2 gennaio;

– Alessio Rezza 22 (15.00), 28 dicembre;

– Claudio Cocino 23, 29, 31 dicembre;

– Simone Agrò 30 (15.00) dicembre.

Drosselmeyer

– Claudio Cocino 19, 21, 22 (20.00), 24, 30 (20.00) dicembre, 2 gennaio;

– Valerio Marisca 22 (15.00);

– Alessio Rezza 23, 29, 31 dicembre;

– Giuseppe Schiavone 28, 30 (15.00) dicembre.

Orchestra, Étoiles, Primi Ballerini, Solisti e Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma.

Partecipano alla produzione gli allievi della Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma diretta da Laura Comi.

Le date

Dopo la prima del 19 dicembre 2021 (ore 19.00), Lo schiaccianoci torna in scena

– martedì 21 dicembre 2021 (ore 20.00);

– mercoledì 22 dicembre 2021 (ore 15.00 e ore 20.00);

– giovedì 23 dicembre 2021 (ore 20.00);

– venerdì 24 dicembre 2021 (ore 11.00);

– martedì 28 dicembre 2021 (ore 20.00);

– mercoledì 29 dicembre 2021 (ore 20.00);

– giovedì 30 dicembre 2021 (ore 15.00 e ore 20.00);

– venerdì 31 dicembre 2021 (ore 18.00);

– domenica 2 gennaio 2022 (ore 16.30).