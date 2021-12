“C’est la vie – Prendila come viene”, film su Rai5

Su Rai5 “C’est la vie – Prendila come viene”, la commedia francese firmata dagli autori di “Quasi Amici”, Olivier Nakache e Éric Toledano.

Il film va in onda martedì 21 dicembre 2021 in prima serata.

C’est la vie – Prendila come viene – la trama

Max (Jean-Pierre Bacri) è un celebre wedding planner parigino e deve organizzare il matrimonio di una coppia pretenziosa e arrogante in un sontuoso castello del XVII secolo. Ad aiutarlo, una squadra di fedelissimi e improbabili addetti al catering: un’organizzatrice sboccata, un cameriere depresso, un fotografo scroccone, un cantante cafone e un’amante che pretende l’esclusiva del suo amore.

Max ed il suo team seguiranno tutte le fasi dall’organizzazione della festa, attraverso gli occhi di quelli che lavorano per renderla speciale.

L’azione si svolge nell’arco di una serata, tra intrighi, fraintendimenti, colpi di scena e tante risate.

Nel cast Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche, Vincent Macaigne, Alban Ivanov.

