“Joel Meyerowitz. Leica Hall of Fame 2016” – Mostra a Milano

© Joel Meyerowitz, New York city, 1974

È dedicata al grande maestro della fotografia contemporanea Joel Meyerowitz (New York, 1938) la mostra che fino al 2 aprile 2022 è aperta al pubblico alla Leica Galerie Milano, in via Giuseppe Mengoni 4 (angolo piazza Duomo).

L’esposizione, dal titolo “Joel Meyerowitz. Leica Hall of Fame 2016“, presenta fotografie che permettono di ripercorrere i periodi più decisivi della carriera di Meyerowitz, scattate in diversi paesi e in molte città.

Dalle immagini catturate tra le strade di New York, ambiente perfetto per osservare le vicende della varia umanità che popola la grande città, a quelle raccolte durante un viaggio di un anno attraverso l’Europa a cavallo tra il 1966 e il 1967; da quelle scattate a Parigi ai paesaggi spagnoli; da Napoli a Malaga, dall’Irlanda alla Bulgaria, alla Germania, fino alla serie di Londra e del Regno Unito.

Il percorso prosegue inoltre con le fotografie, nuovamente colte negli Stati Uniti, in cui il colore diventa per lui un elemento ancora più importante.

Figura preminente della street photography, Meyerowitz ha ispirato generazioni di artisti contemporanei.

La mostra è curata da Karin Rehn Kaufmann, art director Leica Galleries International, con l’adattamento di Denis Curti e Maurizio Beucci.