“Ricordi?”, film su Rai5 – La trama

Per il ciclo “Nuovo Cinema Italia”, su Rai5 lunedì 14 febbraio 2022 alle ore 22.06 va in onda il film di Valerio Mieli “Ricordi?”, con Luca Marinelli, Linda Caridi, Giovanni Anzaldo, Camilla Diana.

Ricordi? – La trama

Una lunga grande storia d’amore, raccontata però sempre solo attraverso i ricordi, più o meno falsati dagli stati d’animo, dal tempo, dalle differenze di punto vista, dei giovani protagonisti.

Il viaggio di due persone negli anni, insieme e divise, felici, infelici, innamorate tra loro, innamorate di altri, visto in un unico flusso di colori ed emozioni.

I due si conoscono raccontandosi fantasiosi episodi d’infanzia. Anche la festa in cui si incontrano però è ricordata, e in due versioni: il mondo di lui, malinconico, quello di lei allegro e ancora incantato.

Passano gli anni. Lo sguardo di lui si trasforma, si alleggerisce. Quello di lei matura, si fa più complesso e più scuro.

Il rapporto che sembrava consolidarsi rischia ora di perdere magia. Inizia una crisi.

Nel corso del film i due ragazzi crescono e cambiano: lui scopre che è possibile un amore che dura nel tempo, lei impara la nostalgia.

Con la distanza le immagini di questa relazione, come quelle dell’infanzia, di un lutto, di un’amicizia tradita, di una grande gioia, si modificano. Si saturano di emozione, o invece sbiadiscono, si cancellano, finché, riesumate da un profumo, da una parola, riemergono più forti, in un presente che scivola via per farsi subito memoria.