Alla Scala “Un ballo in maschera” di Verdi

Francesco Meli – Foto Brescia e Amisano © Teatro alla Scala

Al Teatro alla Scala di Milano va in scena Un ballo in maschera, melodramma in tre atti di Giuseppe Verdi su libretto di Antonio Somma.

Si tratta di una nuova produzione della Scala. In programma sette rappresentazioni, dal 4 al 22 maggio 2022.

- Advertisement -

Sul podio il Maestro Nicola Luisotti, che festeggia vent’anni dal debutto scaligero. Le ultime due serate il 19 e il 22 maggio saranno dirette dal Maestro Giampaolo Bisanti.

La regia, le scene e i costumi sono di Marco Arturo Marelli, le luci di Marco Filibeck.

Sondra Radvanovsky, già applaudita protagonista dell’edizione del 2013, torna alla Scala come Amelia a poche settimane dal trionfo come Turandot a Santa Cecilia, mentre Riccardo è Francesco Meli, che festeggia così 20 ruoli cantati alla Scala in 18 anni, e Renato è Luca Salsi, baritono verdiano di riferimento.

Un ballo in maschera – Personaggi e interpreti

Riccardo: Francesco Meli;

Renato: Luca Salsi / Ludovic Tézier (19, 22 mag.);

Amelia: Sondra Radvanovsky;

Ulrica: Yulia Matochkina;

Oscar: Federica Guida;

Silvano: Liviu Holender;

Samuel: Sorin Coliban;

Tom: Jongmin Park;

Un giudice: Costantino Finucci;

Un servo d’Amelia: Paride Cataldo.

- Advertisement -

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala. Maestro del Coro Alberto Malazzi.

Le date

– Mercoledì 4 maggio 2022 ore 20 – Abbonam. Prime Opera;

– Sabato 7 maggio 2022 ore 20 – Turno D;

– Martedì 10 maggio 2022 ore 20 – Turno A;

– Giovedì 12 maggio 2022 ore 20 – Turno B;

– Sabato 14 maggio 2022 ore 20 – Fuori abbonamento;

– Giovedì 19 maggio 2022 ore 20 – Turno C;

– Domenica 22 maggio 2022 ore 14.30 – Turno N.

Il 4 maggio l’opera sarà trasmessa in diretta da Rai Radio Tre.