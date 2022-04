“Non ci resta che il crimine”, film su Rai Movie

Su Rai Movie mercoledì 20 aprile 2022 alle ore 21.10 il film di Massimiliano Bruno “Non ci resta che il crimine”.

Nel cast Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli, Massimiliano Bruno.

Non ci resta che il crimine – La trama

Roma 2018. Tre amici di lungo corso, con scarsi mezzi ma un indomabile talento creativo, decidono di organizzare un “Tour criminale” di Roma alla scoperta dei luoghi simbolo della banda della Magliana. Abiti d’epoca, jeans a zampa, giubbotti di pelle, stivaletti e Ray-Ban specchiati, ed è fatta… sono pronti per lanciarsi nella nuova impresa.

Per un imprevedibile scherzo del destino, vengono catapultati nel 1982 nei giorni dei gloriosi Mondiali di Spagna e si ritrovano faccia a faccia con alcuni membri della banda che all’epoca gestiva le scommesse clandestine sul calcio. Come fare per tornare indietro?

I tre amici vorrebbero infatti ritornare al futuro senza rinunciare alla ghiotta occasione di fare un po’ di soldi con le scommesse.

Intrappolati dal loro stesso gioco, nessuno di loro avrebbe mai immaginato di ritrovarsi in una intricata quanto beffarda avventura criminale.