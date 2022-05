“A Napoli non piove mai”, film su Rai2 – La trama

“A Napoli non piove mai” è il titolo del film di Sergio Assisi in onda su Rai2 giovedì 5 maggio 2022 alle ore 21.20.

- Advertisement -

Protagonisti Sergio Assisi, Ernesto Lama, Valentina Corti.

A Napoli non piove mai – La trama

Dopo l’ennesimo litigio col padre, che ogni giorno gli ripete di trovarsi un lavoro stabile, e la rottura con la fidanzata, che lo accusa di soffrire della sindrome di Peter Pan, Barnaba decide di andare via di casa.

L’unico a dargli ospitalità è Jacopo, un suo vecchio compagno di scuola che soffre della sindrome dell’abbandono e che tenta continuamente il suicidio.

- Advertisement -

Intanto, in una città del Nord, Sonia, che ha appena discusso la tesi di dottorato, pur di sfuggire al padre che vorrebbe che lavorasse in azienda con lui, decide di accettare un lavoro di restauro in una piccola chiesa di Napoli. Il problema è che soffre della sindrome di Stendhal che la fa svenire di fronte alle opere d’arte.

Certo che San Gennaro possa fargli il miracolo di ricaricargli il bancomat, Barnaba continua a pregare il Santo proprio nella chiesa dove arriva Sonia per restaurare un dipinto.

L’incontro tra Barnaba, Sonia e Jacopo porterà questi tre personaggi ad affrontare la vita con ottimismo, come se ci fosse sempre il sole, convinti che tanto a Napoli non piove mai.

Il cast

Nel cast Sergio Assisi, Ernesto Lama, Valentina Corti, Nunzia Schiano, Giuseppe Cantore, Ergio Solli, Antonella Morea, Gaetano Amato, Lucio Caizzi, Antonella Romano, Francesco Paolantoni, Clotilde Sabatino, Magdalena Grochowska, Luigi Di Fiore, Massimo Andrei, Giancarlo Ratti, Eliana Miglio, Adelmo Togliani, Laura Schettino, Susy Del Giudice, Benedetto Casillo, Domenico Sgariglia, Yacoubou Ibrahim.