“Lontano Lontano”, film su Rai Movie – La trama

Su Rai Movie mercoledì 4 maggio 2022 alle ore 23.15 il film “Lontano Lontano”, con Gianni Di Gregorio, Ennio Fantastichini e Giorgio Colangeli.

La regia è di Gianni Di Gregorio.

Lontano Lontano – La trama

Per cambiare vita non si è mai troppo vecchi. Questo almeno sperano Attilio, Giorgetto e il Professore, tre romani sulla settantina, variamente disastrati, che un giorno decidono di mollare la vecchia vita di quartiere e andare a vivere all’estero.

All’estero dove? È solo la prima di una lunga serie di questioni da risolvere.

Ma il Professore, in pensione dopo una vita a insegnare il latino, si annoia moltissimo, Giorgetto non riesce ad arrivare a fine mese e Attilio vorrebbe rivivere le emozioni dei tanti viaggi fatti in gioventù.

Sono tutti decisi a cambiare vita…

Nel cast Ennio Fantastichini, Giorgio Colangeli, Gianni Di Gregorio, Daphne Scoccia, Salih Saadin Khalid, Francesca Ventura, Silvia Gallerano, Iris Peynado, Galatea Ranzi, Roberto Herlitzka.