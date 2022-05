Pappano e la Messa di Gloria di Puccini su Rai5

Rai Cultura propone giovedì 12 maggio 2022 alle ore 21.16 su Rai5 un concerto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia tenutosi in aprile a Roma presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Sul podio il Maestro Antonio Pappano.

Ad aprire il programma la Messa di Gloria per soli, coro e orchestra, composta dal giovane Giacomo Puccini nel 1880 al termine del suo periodo di studi a Lucca e riscoperta soltanto negli anni Cinquanta dello scorso secolo.

La partitura, in seguito, fu fonte di alcuni autoimprestiti, poiché Puccini riutilizzò i temi dell’Agnus Dei e del Kyrie rispettivamente in Manon Lescaut e in Edgar.

Antonio Pappano nell’occasione è affiancato dal tenore Luciano Ganci e dal baritono Mattia Olivieri.

Segue l’Elegia per grande orchestra di Amilcare Ponchielli.

L’Elegia, riscoperta alla fine degli anni Settanta del Novecento, è stata diretta per la prima volta da Riccardo Muti nel 1980 a Filadelfia. Probabilmente fu composta dopo il 1879 per un’occasione commemorativa, forse addirittura per la commemorazione della morte di Richard Wagner (1883) che Ponchielli ammirava.

Chiude il concerto il primo poema sinfonico Juventus del direttore e compositore triestino Victor De Sabata (1892-1967), composto nel 1919 e diretto dallo stesso autore proprio a Santa Cecilia nel 1921 e nel 1928.