“Sei personaggi in cerca d’autore” di Pirandello su Rai5

Rai Cultura propone, lunedì 9 maggio 2022 alle ore 15.47 su Rai5, l’opera teatrale di Luigi Pirandello “Sei personaggi in cerca d’autore”.

L’opera, andata in scena la prima volta nel 1921 al Teatro Valle di Roma, rappresenta una svolta nel teatro pirandelliano. Essa inaugura la trilogia del “teatro nel teatro”, superando gli schemi drammaturgici correnti.

“Sei personaggi in cerca d’autore” – La trama

Una compagnia drammatica sta provando su un palcoscenico l’opera di Pirandello “Il giuoco delle parti”, quando giungono sei Personaggi. Presentandosi al capocomico e agli attori presenti sul palcoscenico, raccontano di essere stati concepiti da uno scrittore che poi, per mancanza di volontà o per impossibilità, li ha abbandonati. I Personaggi chiedono, pertanto, al capocomico di diventare egli stesso il nuovo autore che possa permettere al loro dramma di essere messo in scena.

Il cast

L’edizione dei “Sei personaggi in cerca d’autore” proposta da Rai Cultura è quella registrata nel 1965.

Nel cast:

Romolo Valli, Rossella Falk, Elsa Albani, Carlo Giuffré, Nora Ricci, Ferruccio De Ceresa, Gabriella Gabrielli, Italia Marchesini, Isabella Guidotti, Italo Dall’Orto, Piero Sammataro, Claudio Figna, Patrizia Donzelli.

La regia è di Giorgio De Lullo, le scene e i costumi di Pierluigi Pizzi.