“Al posto tuo”, film su Rai1 – La trama

Rai1 trasmette mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 21.25 il film di Max Croci “Al posto tuo“, con Luca Argentero, Stefano Fresi, Ambra Angiolini.

Al posto tuo – La trama

Luca Molteni è un uomo affascinante, single per scelta e ha un gran successo con le donne. Rocco Fontana è sposato con Claudia, ha tre figli, una casa in campagna ed è perennemente a dieta. Uno è un preciso geometra, l’altro un estroso architetto. Hanno in comune solo una cosa: il lavoro.

Entrambi direttori creativi di due aziende di ceramiche e sanitari sull’orlo della fusione, si sfidano per conquistare l’unico posto di Responsabile nella nuova società.

Le qualità dell’uno sembrano mancare all’altro e proprio per questo l’azienda decide di far loro una proposta …

Il cast

Nel cast Luca Argentero, Stefano Fresi, Ambra Angiolini, Serena Rossi, Grazia Schiavo, Carolina Poccioni, Marco Todisco, Giulietta Rebeggiani, Gualtiero Burzi, Pia Lanciotti, Giulia Greco, Nicola Stravalaci, Roberta Mengozzi, Angela Melillo, Riccardo Mandolini e con la partecipazione di Fioretta Mari.