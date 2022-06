“Io che amo solo te”, film su Rai Movie

- Advertisement -

“Io che amo solo te” è una commedia romantica firmata da Marco Ponti, con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti, Michele Placido, Maria Pia Calzone e con Luciana Littizzetto.

Il film va in onda su Rai Movie venerdì 17 giugno 2022 alle ore 21.10.

Io che amo solo te – La trama

“Io che amo solo te” è la storia di un matrimonio. È la storia di un amore. Anzi, di due amori. Ninella ha cinquant’anni e un grande rimpianto: da giovane amava follemente don Mimì, ma i loro sogni di matrimonio vennero spezzati dall’avversione della ricca famiglia di lui.

Ora il destino le fa un regalo inaspettato: sua figlia Chiara si fidanza proprio con Damiano, il figlio dell’uomo che ha sempre sognato, e i due ragazzi decidono di convolare a nozze.

Il matrimonio di Chiara e Damiano si trasforma così in un vero e proprio evento per Polignano a Mare, paese bianco e arroccato di uno degli angoli più magici della Puglia. E in un matrimonio del genere può davvero succedere di tutto.

Il film è tratto dall’omonimo best seller di Luca Bianchini.