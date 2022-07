“Lucia di Lammermoor” di Donizetti su Rai5

- Advertisement -

Nel 2003 al Teatro Carlo Felice di Genova è andata in scena l’opera “Lucia di Lammermoor”, celebre capolavoro di Gaetano Donizetti, su libretto di Salvatore Cammarano tratto dal romanzo The Bride of Lammermoor di Sir Walter Scott.

Lo spettacolo viene proposto da Rai Cultura domenica 10 luglio 2022 alle ore 10.01 su Rai5.

Sul podio il Maestro Patrick Fournillier.

La regia è di Graham Vick.

Le scene e i costumi sono di Paul Brown, le luci di Nick Chelton.

Lucia di Lammermoor – Personaggi e interpreti

Lucia: Stefania Bonfadelli;

Enrico: Roberto Frontali;

Edgardo: Marcelo Alavarez;

Raimondo: Mirco Palazzi;

Arturo: Cristiano Olivieri;

Normanno: Giovanni Maini;

Alisa: Maria Castelli.

Orchestra e Coro del Teatro Carlo Felice di Genova. Maestro del Coro Giovanni Andreoli.

La regia televisiva è di Andrea Dorigo.