Su Rai Movie il film di Massimo Venier dal titolo Aspirante vedovo, con Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto, Alessandro Besentini, Francesco Brandi, Clizia Fornasier, Bebo Storti.

Il film va in onda venerdì 12 agosto 2022 alle ore 21.20.

Aspirante vedovo – La trama

Alberto Nardi si dà arie da imprenditore giovane e dinamico ma per adesso è riuscito solo a collezionare un fallimento dopo l’altro.

Alberto è sposato con Susanna Almiraghi, grande industriale del Nord, una della donne più ricche e potenti del Paese.

Susanna, però, non ne può più di quel marito inconcludente e ha deciso di lasciarlo affogare nei suoi debiti. Per Alberto è la fine, ma il destino sembra volergli dare una mano: Susanna rimane vittima di un incidente aereo. Di colpo Alberto si ritrova miliardario, l’impero di sua moglie adesso è suo e già si atteggia a grande capitano d’industria.

Ma Susanna su quell’aereo non è mai salita…