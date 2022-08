“Beate”, film su Rai5 – La trama

- Advertisement -

Su Rai5 va in onda lunedì 22 agosto 2022 alle ore 22.07 il film di Samad Zarmandili “Beate”, con Donatella Finocchiaro, Paolo Pierobon, Maria Roveran, Lucia Sardo.

Beate – La trama

In una cittadina del Nordest, la fabbrica “Veronica” produce e vende – con successo e nonostante la crisi –biancheria intima per signore. Ma i proprietari vogliono delocalizzare l’attività e moltiplicare i profitti, lasciando le poche operaie – la combattiva Armida e le sue compagne – senza lavoro.

Nel vicino “Convento del Manto Santo”, le suore abili nell’antica arte del ricamo, tutte sufficientemente “svitate” e fin troppo devote alla salma mummificata della Beata Armida, rischiano di essere trasferite perché non hanno denaro sufficiente a mettere in sicurezza l’immobile. In realtà perché, sull’area dove sorge il convento, un aspirante sindaco – anche proprietario della “Veronica” – vuol far nascere un resort di lusso.

Per opporsi a un destino già segnato, operaie e suore intraprendono una singolare collaborazione “a scopo di lucro”: una produzione artigianale e clandestina di lingerie.

Perché le cose vadano nel verso giusto serve però un miracolo. Quello che la Beata non ha ancora compiuto e che la farebbe finalmente diventare “Santa Armida”.

Nel cast Donatella Finocchiaro, Paolo Pierobon, Maria Roveran, Lucia Sardo, Betti Pedrazzi, Anna Bellato, Orsetta Borghero, Silvia Grande, Cristina Chinaglia, Licia Navarrini, Eleonora Panizzo, Felicité Mbezele, Silvia Munguia, Glaucia Virdone, Andrea Pennacchi, Massimo De Rossi, Francesco Brandi, Chiara Sani, Vittoria Clavello, Hen Barazza.