“Cavalleria rusticana” di Mascagni – Sassi di Matera – Rai5

- Advertisement -

A Matera, nell’ambito del progetto “Abitare l’opera – Matera 2019”, è stato realizzato un suggestivo allestimento di una delle opere più conosciute ed amate: Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni. La città dei Sassi è così diventata un vero palcoscenico naturale.

L’Orchestra è stata collocata in una piazza ai piedi del Sasso Caveoso e l’azione scenica si è sviluppata in tre location limitrofe, scelte per favorire la fruibilità da parte del pubblico, che si è disposto su terrazze, belvedere e camminamenti.

Un progetto straordinario realizzato in collaborazione con il Teatro San Carlo di Napoli.

Rai Cultura ripropone l’evento giovedì 9 agosto 2020 alle ore 10.00 su Rai5.

L’opera è diretta dal Maestro Juraj Valčuha, la regia è di Giorgio Barberio Corsetti.

Gli interpreti sono Veronica Simeoni, Santuzza; Roberto Aronica, Turiddu; George Gagnidze, Alfio; Elena Zilio, Mamma Lucia; Layla Martinucci, Lola. Con loro il Coro del Teatro San Carlo diretto da Gea Garatti Ansini.

Il progetto è stato realizzato in coproduzione con Rai Com, Rsi e Arte.

La regia televisiva è curata da Francesca Nesler.

Dopo la Cavalleria rusticana di Mascagni andrà in onda “Prima della Prima”, un programma di Francesca Nesler e Roberto Giannarelli, a cura di Claudia Tarantino, che racconta i retroscena di questa produzione.