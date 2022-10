“Il matrimonio segreto” di Cimarosa al Teatro Massimo di Palermo

Cast de Il Matrimonio segreto | Teatro Massimo Palermo © Rosellina Garbo 2022

Torna dopo 19 anni al Teatro Massimo di Palermo Il matrimonio segreto, dramma giocoso in due atti di Domenico Cimarosa, su libretto di Giovanni Bertati, tra le opere più importanti e acclamate del Settecento.

Va in scena da venerdì 30 settembre a mercoledì 5 ottobre 2022, in un nuovo allestimento internazionale, in coproduzione con l’Opera di Tenerife e il Teatro Regio di Parma, che vede impegnati l’Orchestra e il Corpo di ballo del Teatro Massimo.

A firmare la regia è il regista siciliano Roberto Catalano, mentre sul podio dell’Orchestra sale il Maestro Davide Levi.

Le scene sono di Emanuele Sinisi, i costumi di Ilaria Ariemme, le luci di Fiammetta Baldiserri, riprese da Oscar Frosio, i movimenti coreografici di Jean-Sébastien Colau, neo direttore del Corpo di ballo del Teatro Massimo. Maestro al cembalo è Giuseppe Cinà. Assistente alla regia è Luca Baracchini.

Personaggi e interpreti

L’opera è realizzata nell’ambito di un progetto internazionale rivolto ai giovani che vede al fianco di cantanti di successo, giovani che si stanno affermando nei più importanti concorsi e palcoscenici internazionali.

Carolina: Veronica Marini (30, 2, 5) e Giulia Mazzola (1, 4);

Geronimo: Vincenzo Taormina (30, 2, 5) e Francesco Leone (1, 4);

Elisetta: Anna Maria Sarra (30, 2, 5) e Marilena Ruta (1, 4);

Fidalma: Marianna Pizzolato (30, 2, 5) e Claire Gascoin (1, 4);

Conte Robinson: Omar Montanari (30, 2, 5) e Jan Antem (1, 4);

Paolino: Giorgio Misseri (30, 2, 5) e Antonio Mandrillo (1, 4).

Ballerini del Corpo di ballo del Teatro Massimo.

Dopo la prima rappresentazione in programma venerdì 30 settembre, Il matrimonio segreto va in scena sabato 1 ottobre, domenica 2 ottobre, martedì 4 ottobre e mercoledì 5 ottobre 2022.

La prima di venerdì 30 settembre sarà trasmessa in diretta streaming sulla WebTV del Teatro Massimo.