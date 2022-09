“Evgenij Onegin” di Čajkovskij – Rai5

- Advertisement -

Andata in scena nel 2000 al Teatro Comunale di Firenze, “Evgenij Onegin“ di Pëtr Il’ič Čajkovskij viene proposta venerdì 9 settembre 2022 alle ore 10.00 su Rai5.

Sul podio il Maestro Semyon Bychkov.

La regia è di Aleksandr Schulin. Le scene sono di Christoph Sehl, i costumi di Joachim Herzog, le luci di Vinicio Cheli.

L’opera in tre atti, su libretto dello stesso compositore e di Konstantin Šilovskij ispirato all’omonimo romanzo in versi di Aleksandr Sergeevič Puškin, è stata rappresentata la prima volta nel marzo 1879 al Teatro Malyj di Mosca.

La cantante Elizaveta Lavrovskaja nel 1877 propose a Čajkovskij di creare un’opera basata sull’Evgenij Onegin di Puškin. Il compositore russo vi si dedicò e denominò l’opera come scene liriche: il capolavoro di Čajkovskij si presenta, infatti, come una serie di episodi della vita di Onegin, storia ben nota al pubblico russo. Decise, quindi, di intitolare il suo lavoro come il romanzo in versi di Puškin, nonostante il fulcro drammaturgico fosse il personaggio di Tat’jana preponderante rispetto a Onegin.

Evgenij Onegin – Personaggi e interpreti

Larina: Gloria Banditelli;

Tat’jana: Galina Gorchakova;

Ol’ga: Mariana Tarasova;

Filip’evna: Margarita Nekrasova;

Evgenij Onegin: Roberto Frontali;

Lenskij: Ramon Vargas;

Principe Gremin: Ferruccio Furlanetto;

Zareckij: Franco Boscolo;

Triquet: Max René Cosotti;

Un capitano: Silvestro Sammaritano;

Un contadino: Riccardo Caruso.

Orchestra e Coro del Maggio Musicale Fiorentino. Maestro del Coro José Luis Basso.

La regia televisiva è di Paola Longobardo.