“Samson et Dalila” di Camille Saint-Saën su Rai5

Su Rai5 lunedì 31 ottobre 2022 alle ore 10.00 “Samson et Dalila“, l’opera in tre atti di Camille Saint-Saën, su libretto di Ferdinand Lemaire, andata in scena al Teatro degli Arcimboldi nel 2002.

Sul podio il Maestro Gary Bertini.

La regia, le scene e i costumi sono di Hugo De Ana, le luci di Sergio Rossi. La coreografia è di Leda Lojodice.

Samson et Dalila – Personaggi e interpreti

Dalila: Olga Borodina;

Sansone: Placido Domingo;

Gran Sacerdote: Jean Philippe Lafont;

Abimelech: Ildar Abdrazakov;

Vecchio Ebreo: Bonaldo Giaiotti;

Messaggero Filisteo: Rosario La Spina;

Primo Filisteo: Alfredo Nigro;

Secondo Filisteo: Deyan Rumenov Vatchkov.

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala.

Maestro del Coro Roberto Gabbiani.