Teatro La Fenice, “Falstaff” di Verdi apre la stagione lirica

Teatro La Fenice di Venezia © Michele Crosera

Falstaff, l’ultimo capolavoro di Giuseppe Verdi, inaugura la stagione lirica 2022-2023 del Teatro La Fenice di Venezia.

Tratta da William Shakespeare, in particolare dalla commedia The merry Wives of Windsor e dal dramma The History of Henry the Fourth, è una commedia lirica in tre atti frutto della collaborazione con Arrigo Boito, con il quale Verdi aveva collaborato sei anni prima per Otello.

Sul podio il Maestro Myung-Whun Chung.

La regia è di Adrian Noble, regista britannico acclamato interprete dell’opera shakespeariana.

Le scene sono di Dick Bird, i costumi di Clancy. Light designer Jean Kalman e Fabio Barettin.

L’opera è stata rappresentata la prima volta il 9 febbraio 1893 alla Scala di Milano, riscuotendo un successo trionfale.

Falstaff – Personaggi e interpreti

Sir John Falstaff: Nicola Alaimo;

Ford: Vladimir Stoyanov;

Fenton: René Barbera;

Dr. Cajus: Christian Collia;

Bardolph: Cristiano Olivieri;

Pistola: Francesco Milanese;

Mrs. Alice Ford: Selene Zanetti;

Nannetta: Caterina Sala;

Mrs. Quickly: Sara Mingardo;

Mrs. Meg Page: Veronica Simeoni.

Orchestra e Coro del Teatro La Fenice.

Maestro del Coro Alfonso Caiani.

Cinque le recite in programma:

venerdì 18 novembre 2022 ore 19.00 turno A;

domenica 20 novembre 2022 ore 15.30 turno B;

martedì 22 novembre 2022 ore 19.00 turno D;

giovedì 24 novembre 2022 ore 19.00 turno E;

sabato 26 novembre 2022 ore 15.30 turno C.

La prima di venerdì 18 novembre 2022 sarà trasmessa in diretta radiofonica su Rai

Radio3.