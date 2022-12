“Boris Godunov” di Musorgskij apre la Stagione d’Opera del Teatro alla Scala

“Boris Godunov” di Musorgskij, foto delle prove – Ph. Brescia e Amisano @ Teatro alla Scala

Boris Godunov, dramma musicale popolare in quattro parti (sette quadri), di Modest Petrovič Musorgskij, su libretto proprio dalla tragedia omonima di Aleksandr Puškin e dalla Storia dello Stato russo di Nikolaj Karamzin, inaugura venerdì 7 dicembre 2022 la Stagione d’Opera 2022/2023 del Teatro alla Scala di Milano.

La versione scelta è quella primigenia del 1869.

Sul podio il Maestro Riccardo Chailly.

La regia è di Kasper Holten.

Le scene sono di Es Devlin, i costumi di Ida Marie Ellekilde, le luci di Jonas Bøgh. Video Luke Halls.

Boris Godunov – Personaggi e interpreti

Boris Godunov: Ildar Abdrazakov;

Fëdor: Lilly Jørstad;

Kšenija: Anna Denisova;

La nutrice di Kšenija: Agnieszka Rehlis;

Principe Vasilij I. Šujskij: Norbert Ernst;

Andrej Ščelkalov: Alexey Markov;

Pimen: Ain Anger;

Grigorij Otrep’ev: Dmitry Golovnin;

Varlaam: Stanislav Trofimov;

Misail: Alexander Kravets;

L’ostessa: Maria Barakova;

L’innocente: Yaroslav Abaimov;

Guardia: Oleg Budaratskiy;

Mitjucha, uomo del popolo: Roman Astakhov;

Boiardo di corte: Vassily Solodkyy.

Orchestra e Coro del Teatro alla Scala.

Maestro del coro Alberto Malazzi.

Con la partecipazione del Coro di Voci Bianche dell’Accademia Teatro alla Scala diretto da Bruno Casoni.

Boris Godunov sarà proposto da Rai Cultura in diretta su Rai1 il 7 dicembre 2022 a partire dalle ore 17.45. Lo spettacolo, con la regia televisiva di Arnalda Canali, sarà trasmesso in diretta anche su Radio3, su Rai1 HD canale 501 e su RaiPlay. Oltre a trasmettere l’opera, come di consueto, la Rai racconterà anche ciò che accade attorno allo spettacolo. Su Rai1 Milly Carlucci e Bruno Vespa, con collegamenti di Serena Scorzoni dal foyer, condurranno la diretta televisiva incontrando, prima dell’inizio e durante l’intervallo, i protagonisti e gli ospiti presenti. Per Radio3 seguiranno la diretta Gaia Varon e Oreste Bossini. Saranno coinvolte anche le diverse testate giornalistiche della Rai con dirette, servizi e approfondimenti, con ospiti in studio e dal foyer della Scala.

Boris Godunov – Le date

Dopo la prima rappresentazione di mercoledì 7 dicembre 2022, Boris Godunov andrà in scena

– Sabato 10 dicembre 2022, ore 20:00 Turno Prime;

– Martedì 13 dicembre 2022, ore 20:00 Turno A;

– Venerdì 16 dicembre 2022, ore 20:00 Turno B;

– Martedì 20 dicembre 2022, ore 20:00 Turno C;

– Venerdì 23 dicembre 2022, ore 20:00 Turno D;

– Giovedì 29 dicembre 2022, ore 20:00 Fuori abbonamento.