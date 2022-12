“Chi m’ha visto”, film su Rai3

Rai3 trasmette venerdì 9 dicembre 2022 alle ore 21.25 il film di Alessandro Pondi “Chi m’ha visto” con Giuseppe Fiorello, Pierfrancesco Favino, Dino Abbrescia, Sabrina Impacciatore.

Chi m’ha visto – La trama

Martino Piccione è un bravissimo chitarrista che collabora con i più grandi divi della musica leggera italiana, solo che nessuno se n’è accorto, perché lui è quello che sul palco sta dietro e i riflettori sono tutti puntati sul cantante famoso.

Tutte le volte che Martino ritorna a casa nel suo paesino in Puglia subisce le ironie dei suoi concittadini che lo prendono in giro per la sua ossessione di diventare un musicista famoso.

E allora, con l’aiuto del suo migliore amico, Peppino, un “cowboy di paese” con pochi grilli per la testa, decide di mettere in atto un piano strampalato pur di attirare l’attenzione su di sé, e organizza la propria sparizione…

Nel cast: Pierfrancesco Favino, Giuseppe Fiorello, Mariela Garriga, Dino Abbrescia, Mariolina De Fano, Michele Sinisi, Maurizio Lombardi, Oriana Celentano, Francesco Longo, Gianni Colajemma, Cesare Pasimeni, Vito Facciolla, Delia Taccarelli, Dalila Trovisi, con la partecipazione di Simonetta Sabelli De Santis e Sabrina Impacciatore.