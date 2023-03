“La sonnambula” di Vincenzo Bellini su Rai5

Rai Cultura propone su Rai5 “La sonnambula” di Vincenzo Bellini nell’edizione andata in scena nel 1956.

Il melodramma in due atti, su libretto di Felice Romani, va in onda domenica 12 marzo 2023 alle ore 10.00.

Sul podio il Maestro Bruno Bartoletti.

La regia è di Mario Lanfranchi.

Le scene e i costumi sono di Luca Crippa, le luci di Giampiero Puliti. La coreografia è di Luciana Novaro.

- Advertisement -

L’opera è stata rappresentata la prima volta il 6 marzo 1831 al Teatro Carcano di Milano.

La sonnambula – Personaggi e interpreti

Amina: Anna Moffo;

Il Conte Rodolfo: Plinio Clabassi;

Teresa: Anna Maria Anelli;

Elvino: Danilo Vega;

Lisa: Gianna Galli;

Alessio: Guido Mazzini;

Un Notaro: Giuseppe Nessi.

Orchestra e Coro della Radiotelevisione Italiana di Milano.

Maestro del Coro Roberto Benaglio.