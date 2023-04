“Wonder”, film su Rai1

Su Rai1, mercoledì 19 aprile 2023 alle ore 21.30, il film di Stephen Chbosky “Wonder“, tratto dall’omonimo romanzo di R.J. Palacio.

Nel cast Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Mandy Patinkin, Izabela Vidovic, Ali Liebert, Daveed Diggs, Sonia Braga.

Wonder – La trama

Wonder racconta la coinvolgente storia di August Pullman, detto Auggie che, nato con una rara malattia, si trova ad affrontare il mondo della scuola per la prima volta.

Come sarà accettato dai compagni e dagli insegnanti? Chi sarà suo amico?

L’amore della sua meravigliosa famiglia, una grande dose di coraggio e la sua travolgente gentilezza lo aiuteranno a trovare il suo posto nel mondo e nel cuore dei compagni di scuola.