”Lieto fine” è il nuovo brano di Carl Brave

Il rapporto di Carl Brave con la sua Roma è un legame d’amore profondo, che ha deciso di onorare con “Lieto fine”, il nuovo brano in arrivo venerdì 19 maggio 2023.

Dopo averlo cantato in anteprima in Piazza San Giovanni sul palco del Concertone del Primo Maggio, ”Lieto fine” arriva dopo “Remember”, la ballad scritta e prodotta interamente dall’artista.

Nel frattempo, sono stati annunciati anche i primi appuntamenti del tour estivo di Carl Brave.

Carl Brave, al secolo Carlo Luigi Coraggio, nel 2018 ha esordito come solista con il suo album “Notti Brave”, conquistando il Doppio Disco di Platino. Nell’album troviamo collaborazioni eccellenti come Fabri Fibra, Coez, Francesca Michielin, Emis Killa, Federica Abbate, Gemitaiz, Giorgio Poi, Pretty Solero, Frah Quintale, B e Ugo Borghetti.

Nel 2020 è uscito il suo secondo disco di studio “Coraggio”. Nell’album sono presenti anche collaborazioni con Elodie, Mara Sattei, tha Supreme, Ketama, Gue Pequeno, Taxi B e Pretty Solero.

Nell’estate 2021 Carl Brave si è esibito all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina. A settembre 2021 è tornato con “Sotto Cassa”, un EP in cui l’artista sperimenta con produzioni elettroniche e collabora con Myss Keta, Gemitaiz, Pretty Solero e Ketama126.

A marzo di quest’anno è uscito “Remember”, il primo brano che anticipa il nuovo progetto discografico.